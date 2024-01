Lutto ai Quartieri Spagnoli: addio all'amata catechista

Lutto ai Quartieri Spagnoli per la morte di una nota catechista. La comunità pastorale della chiesa di Santa maria delle Mercede, infatti, piange la signora Iolanda che per tanti anni ha prestato servizio come operatrice pastorale presso la parrocchia.

A dare l'annuncio e pasre Nunzio Masiello via social. "Arrivederci in Paradiso carissima Iolanda, per te non si apre un anno nuovo ma l’eternità. Grazie per la tua forte fede e la tua tenacia. Come terziaria Mercedaria sicuramente sarai sotto il manto della nostra Santissima Madre della Mercede. R.I.P.", ha scritto il sacerdote. Tanti i messaggi per la signora Iolanda.