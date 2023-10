Travolta e uccisa mentre attraversa: addio alla signora Rosa

Lutto a Portici per la tragica morte di Rosa Santomartino. La signora è stata investita da un’auto in località Linora di Capaccio Paestum, ieri pomeriggio, lungo la strada provinciale 278. Per cause da accertare, la vittima è stata travolta mentre stava attraversando la strada.

I soccorsi

Sul posto, i soccorsi del 118, ma purtroppo per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Indagano, dunque, i carabinieri per stabilire le cause e la dinamica del tremendo sinistro: è stato disposto l'esame esterno a cura del medico legale. Sotto choc le persone che viaggiavano nella vettura che ha falciato l'anziana sull'asfalto. Si indaga.

I messaggi sui social

La notizia ha subito fatto il giro della città e tanti sono i messaggi per lei anche sui social. Il nipote Ciro, ad esempio, ha scritto: "La tua vita è stata tutta rivolta al prossimo , le persone che hai aiutato non si riescono a contare .. La famiglia per te ha contato sempre moltissimo , figli fratelli sorelle nipoti , conoscenti .. molte famiglie si sono formate grazie a te. Ti siamo tutti riconoscenti e voglio ricordarti allegra come lo sei sempre stata anche nelle tempeste . Ci mancherai ma questo lo sai già l’affetto lo sentivi . Ciao zia Rosa".