Elvira, morta investita sul lungomare: “Già è stata dimenticata”

"La vicenda di questa assurda tragedia sta già cadendo nel dimenticatoio e la famiglia di Elvira resta, così, sola. Noi tutti abbiamo, invece, il dovere di aiutarla e sostenerla. Già alcuni commercianti hanno iniziato ad aiutare la famiglia ma in attesa che si attivi un fondo nazionale per le vittime dobbiamo aiutare questa famiglia. Perdere una figlia, dopo averne perso un altro, in questo modo è una cosa terribile che ti lascia dentro il segno per tutta la vita ed è per questo che lotteremo per far ottenere giustizia alla famiglia di Elvira, chi l'ha uccisa dovrà pagare caro, basta con le condanne irrisorie. Ora subito dossi a via Caracciolo e misure contro i pirati della strada".

Così in una nota il consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de La Radiazza Gianni Simioli. Per Alba - la madre di Elvira Zibra, 34 anni, e di Mustafha, padre di due figli, morto investito da un'auto nel quartiere di Pianura - è stata avviata, ricorda la nota, dal giovane napoletano Mattia Corvino una raccolta fondi on-line per poterla aiutare. Alla campagna hanno aderito cittadini e commercianti del quartiere dove lavorava ed è stata uccisa Elvira.