Ines portata via da un brutto male: lascia il marito e due bimbe piccole

Lutto a Giugliano per la prematura scomparsa di Ines, nota stilista. La 46enne, che lascia il marito e due figlie piccole, è stata uccisa da un brutto male che l'ha portata via all'affetto dei suoi cari in breve tempo.

Nota per la sua attività, Ines viene ricordata con tanti messaggi sui social. "È inconcepibile, impensabile e inaccettabile lasciare 2 bambine su questa terra e andarsene per un male che ti distrugge in 1mese. La terra dei fuochi crea dolore ogni giorno e nessuno fa niente. Allarmismo assoluto per il covid, vaccini, cure, paure...quando per il vero terrore non fanno NULLA. Tutto ciò è vergognoso e spaventoso. Chi sarà il prossimo? Addio dolce Ines", scrive Ursula.

O, ancora, c'è il messaggio di Mara: "Purtroppo sono sempre le persone migliori ad andar via, quelle più allegre più solari... questo è il ricordo che avro' di te, l' abito dei miei sogni e il tuo splendido sorriso.. resterai nel cuore di tutti noi e ti ricorderemo sempre cosi DAI FORZA AI TUOI CARI".