Incendio in casa, muore donna a causa delle gravi ustioni riportate

Una di Ospedaletto d’Alpinolo, ma residente a Fontanarosa, è rimasta coinvolta lo scorso 3 aprile in un grave incendio, purtroppo, non ce l'ha fatta. La signora, stando a quanto si apprende, riportò gravi ustioni. Per questo motivo fu necessario il trasferimento presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli. Questa mattina il decesso.

Il comune di Ospedaletto d'alpininolo ha deciso di partecipare alla tragica scomparsa di Maria Carmela Foglia di anni 52. La santa messa sarà celebrata domani 19 aprile 2023 alle ore 10.00 nella chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di Ospedaletto. La salma sarà inumata nel cimitero di Ospedaletto.