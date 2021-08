Un'imbarcazione ha preso fuoco nella notte a Castellammare di Stabia per cause ancora da accertare. A bordo c'era una 29enne, membro dell'equipaggio, che dormiva e non è riuscita a fuggire in tempo. E' morta per asfissia.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare. Aperta un'inchiesta dalla Capitaneria di porto.