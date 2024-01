Giovane mamma uccisa da un brutto male: lascia tre figli piccoli

La città di Giugliano è ancora sotto shock per la morte di una giovane mamma. L'intera comunità, infatti, nelle scorse ore ha pianto per la prematura scomparsa di Immacolata Romano. La signora Immacolata aveva solo 41 anni. Lascia il marito e tre figli. Ad ucciderla sarebbe stato un brutto male contro il quale combatteva da tempo.

La notizia ha subito fatto il giro della città e in tanti si sono subito stretti alla famiglia in questo momento di dolore. Tanti sono stati anche i messaggi pubblicati per lei e per la sua famiglia sui social. L'ultimo saluto è stato celebrato nella chiesa del Sacro Cuore di Giugliano: Una folla commossa si è radunata per darlel'ultimo saluto.