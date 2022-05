Addio a Ilaria: la studentessa morta prima di realizzare il sogno di incontrare Vasco Rossi

Non ce l'ha fatta Ilaria la giovane studentessa napoletana che sognava di incontrare Vasco Rossi. Ilaria, 24 anni, da tempo combatteva contro dei problemi cardiaci che, purtroppo, l'hanno portata via. Lacrime e dolore per questa dolce ragazza che sognava di poter incontrare, il prossimo 7 giugno, in occasione del suo concerto a Napoli, il suo idolo: Vasco Rossi.

Sono tanti i messaggi per lei sui social. Tra questi c'è quello commovente della sorella Maria, che scrive: "E come ti dicevo sempre... SEI FANTASTICA! Sono sempre stata fiera di te, dalla nascita, oggi lo sono ancora di più per la guerra che hai dovuto combattere, sempre con il sorriso e quella tua voglia continua di stare bene e "VIVERE"! Sei stata una forza della natura ciccina mia, e il vuoto che hai lasciato non si può spiegare, ma grazie... Grazie di essere esistita, e grazie per essere stata la SORELLA MIGLIORE DEL MONDO".