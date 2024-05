Un tumore si porta via la giovane Giusy: lo stesso male aveva ucciso la sorella e i genitori

La comunità cittadina di Giugliano è ancora sconvolta per la morte di una giovane insegnante. Giusy Frascogna, 39 anni, è stata portata via da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Tre anni fa perse la sorella con lo stesso male e ancora prima aveva perso i genitori. Una malattia killer che ha letteralmente sterminato un'intera famiglia.

Giusy era ben voluta da tutti e in tanti la stanno ricordando sui social. Tra i tanti messaggi c'è quello di Serafina D'Angelo, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Casoli, Altino, Palombaro" dove Giusy insegnava. "Il tuo sorriso meraviglioso, la tua allegria e voglia di vivere, la tua voglia di metterti in gioco e migliorare, il tuo amore per i bambini e la tua passione per l’arte… Semplicemente tu, nel cuore di tutti noi…”, recita il commovente messaggio.