Il Covid uccide la giovane Giusy: "Mi hai spezzato il cuore"

Lutto a Villaricca per la morte della giovane Giusy Barbato, uccisa dal Covid a soli 37 anni. Giusy era ricoverata al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove er astata trasferita dall'ospedale di Pozzuoli. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora, fino ad arrivare al tragico epilogo.

Tanti i messaggi per lei. Mariarca, ad esempio, scrive: "Mi hai distrutto amica mia... non ho parole per descrivere quello che sto provando. Mi hai spezzato il cuore". Poi, c'è il messaggio di Jolanda: "Questo virus maledetto non guarda niente colpisce tutti è troppo!!!! Giusy Barbato proteggi da lassù la tua famiglia e tu Maria Sole sii forte lei ti voleva forte".