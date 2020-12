Si indaga sul dramma di Giuseppina, positiva al Covid morta al Cardarelli: salma riesumata

Giuseppina Liccardo, 45 anni, è morta lo scorso 12 novembre nella terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli. In ospedale dal 2 novembre dopo aver accusato forti dolori al petto, era stata trasferita in terapia intensiva dopo esser risultata positiva al Covid-19. Sulla sua vicenda la Procura sta indagando e ha disposto l'esame autoptico, con la salma che è stata riesumata stamane nel cimitero di Secondigliano.

Le indagini sono partite a seguito della denuncia presentata lo scorso 20 novembre dall'avvocato Maria Laura Masi, legale dei familiari della donna, che soffriva di problemi renali e per questo era dializzata.

Cosa è accaduto in ospedale

La donna – questo il racconto dei familiari – arrivata al Cardarelli, era stata sottoposta a test rapido risultando positiva al Coronavirus, dato poi confermato dal tampone di una settimana dopo.

Trasferita dal primo momento in un reparto Covid, attraverso videomessaggi si lamentava con i parenti di come venisse trattata in quanto dializzata, e chiedeva che le venissero portati il termometro e il misuratore della pressione.