Coronavirus, a Giugliano morta un'insegnante di religione: "Anima meravigliosa"

E' deceduta Giuseppina Cipolletta Ronco, insegnante di religione di Giugliano. La donna, settant'anni, si è spenta all'Ospedale San Giuliano dove era stata ricoverata per sintomi connessi al contagio da Covid-19. A ricordarla è la Parrocchia Santuario Maria Santissima delle Grazie: "Questa mattina è tornata alla casa del Padre la nostra carissima Giuseppina Ronca", si legge sulla pagina del Santuario. "Ministro straordinario dell'Eucarestia nella nostra comunità. Le parole sono poca cosa in momenti come questo, ma il nostro cuore, addolorato per la tua perdita, è con te. Il ricordo della tua anima meravigliosa e gentile resterà sempre nei nostri cuori. Ciao Giuseppina da Tutta la tua comunità".

