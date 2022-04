Lutto nella musica napoletana, addio a Giulietta Sacco

Si è spenta in ospedale ad Aversa Giulietta Sacco, amatissima cantante napoletana, nata a Maddaloni 78 anni fa, protagonista degli anni degli ultimi Festival di Napoli. Nel 1969 partecipò al Festival di Napoli al fianco di Mario Merola con “Abbracciame”.

L'artista, definita da tutti come 'l’Amalia Rodrigues napoletana', vinse nel 1995 il Premio Tenco con gli Almamegretta. Da ricordare il sodalizio musicale con Nino D'Angelo che le produsse l'album "Preta 'e mare", oltre a indimenticabili duetti.

Negli ultimi anni aveva diradato le sue esibizioni a causa di problemi di salute. L'ultima da ricordare in piazza del Plebiscito, proprio con Nino D'Angelo.

Mario Trevi: "Era come una sorella"

"Ci ha lasciati Giulietta Sacco. Non potete immaginare quale dolore provo in questo momento. Giulietta era come una sorella per me. Al di là dell'Artista, ci siamo rispettati, voluti bene. Sono immensamente dispiaciuto. Cara, anche tu te ne sei andata. Hai raggiunto i grandi Artisti della nostra bella Napoli. Appena arrivi organizzate un grande concerto con le nostre belle Canzoni Napoletane. Sarai sempre nel mio cuore", scrive in una nota il cantante Mario Trevi.