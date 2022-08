La città piange Giovanna, il marito: "Anima mia, mi hai spezzato il cuore"

Lacrime e dolore a Casoria per la morte della signora Giovanna. A darne notizia è il marito Nicola Laezza che, sui social, scrive un commovente messaggio: "Giovanna la mia dolce signora, la colonna portante della mia famiglia, 45 anni di amore sostegno e generosità, è volata in cielo lasciandoci un vuoto incolmabile ed un profondo dolore. Sono certo che quanti hanno conosciuta la sua bonta', gentilezza e altruismo, pregheranno per la sua anima buona affinché il Signore dopo aver posto fine alle sue sofferenze, le apra le porte del Paradiso. Ciao anima mia la tua fine mi ha spezzato il cuore". Sono tanti i messagi di cordoglio che accompagnano il post.