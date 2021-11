Gioia muore dopo un malore: aveva solo 21 anni

Lutto a Marano per la morte della giovane Gioia La Marca. Gioia, 21 anni, è venuta a mancare dopo che un malore l'ha colpita nei giorni scorsi. La giovane era stata ricoverata in ospedale - già in gravi condizioni - dove poi si è spenta ieri sera. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al decesso. Parenti,, amici e conoscenti potranno darle l'ultimo saluto oggi, alle ore 16, nella Chiesa di San Castrese dove saranno celebrati i funerali.

L'intera comunità cittadina è sconvolta per questa ennesima vita spezzata. Tanti i messaggi sui social per ricordare Gioia e la sua voglia di vivere.. Tra questi anche quello della zia: "Amore di zia…è così ingiusta la vita…ti ha strappata a noi con crudeltà senza pensare al nostro dolore, al vuoto immenso che la tua assenza lascerà”.