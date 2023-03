Morta Gabriella Fabbrocini: la dottoressa dal cuore d'oro che curava gratis i migranti

Grande dolore a Napoli per la prematura scomparsa di Gabriella Fabbrocini, 58 anni, docente di Dermatologia all'Università di Napoli Federico II. Ad ucciderla un male incurabile che l'ha portata via in pochi mesi.

In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia, così come sono tanti i ricordi di chi l'ha conosciuta e amata. Proprio da questi emerge la sua grande umanità. La Fabbrocini, infatti, aveva anche voluto l'apertura, presso la Clinica dermatologica dell'Università, di un ambulatorio per migranti, anche senza permessi di soggiorno.

Quando presentò l'iniziativa l'amata dottoressa disse: "Il diritto alla vita ed alla salute è imprescindibile e deve essere garantito indipendentemente dal colore della pelle e dallo status delle persone, siano residenti o migranti, turisti o rifugiati politici. Il paziente straniero non è infettivo, sono le condizioni in cui arriva o in cui è costretto a vivere che lo fanno ammalare".