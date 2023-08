Gozzo si scontra con il Tortuga, muore turista americana

Non ce l'ha fatta la turista americana Adrienne Vaughan, ferita nello scontro tra l'imbarcazione sorrentina (un gozzo di sette metri), su cui era a bordo, con il veliero Tortuga, nelle acque di fronte al fiordo di Furore.

La donna, imprenditrice 44enne di successo negli Stati Uniti, era a bordo dell'imbarcazione affittata per l'occasione con il marito e i suoi figli. E' spirata in ospedale per le gravi ferite riportate. Hanno riportato ferite anche il marito (trasportato all'ospedale di Salerno) e lo skipper della piccola barca da diporto, mentre risultano illesi i figli della coppia.

(La vittima dell'incidente in barca)

La dinamica dell'incidente

Il gozzo avrebbe impattato sulla prua il veliero per motivi da accertare. A bordo del Tortuga, lungo 45 metri e utilizzato per eventi e tour nel golfo di Napoli c'erano 80 persone (nessuna di queste risulta ferita).

Indagini in corso per stabilire i motivi dell'incidente.Le due imbarcazioni, rimorchiate, sono state sottoposte a sequestro.