E' morta l'ex assessora Francesca Menna

Il pomeriggio del sabato Santo è sconvolto dalla notizia della morte di Francesca Lucia Menna, ex assessora dell'ultima Giunta de Magistris. Diversi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da amici, conoscenti e colleghi della vita pubblica cittadina.

L'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha rilasciato una nota: "Ha lasciato la vita terrena la professoressa Francesca Menna. È stata con me assessora al Comune di Napoli e la voglio ricordare con il suo sorriso, per la sua umanità, la sua caparbietà di femminista illuminata, per la competenza e la professionalità, nonché la tenacia con cui combatteva per le libertà ed i diritti civili. Un male terribile l’ha portata via nei giorni della resurrezione. Un abbraccio con il cuore alla famiglia che amava profondamente. Ciao Francesca".

Anche Stanislao Lanzotti (Azzurri per Napoli) ha voluto lasciare un messaggio: "Ho appena appreso della prematura dipartita della mia ex collega e buona amica Francesca Menna. Sono davvero addolorato , ho di lei davvero bei ricordi. Che la terra le sia lieve".

Docente universitaria di Medicina veterinaria, per la Giunta de Magistris la Menna si era occupata in diversi momenti di Pari opportunità, Salute e Mare. Alle ultime elezioni si era candidata con il Movimento 5 Stelle, nella coalizione i Gaetano Manfredi, senza essere eletta.