Lutto in città per la morte della giovane Francesca: lascia due figlie piccole

Lutto a Giugliano per l'improvvisa e prematura scomparsa di Francesca Gueli. La giovane madre aveva solo 38 anni. Lascia il marito Salvatore e le due figlie. La notizia ha subito fatto il giro della città e in tanti, in queste ore, si stringono alla famiglia della giovane colpita da questo grande dolore.

Tanti i messaggi per lei anche sui social. Tutti ricordano Francesca come una persona solare e sempre disponibile. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Madonna delle Grazie a Giugliano nella giornata di ieri.