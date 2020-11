La tragedia di Fortuna: malore a casa, muore a 21 anni in ospedale

Aveva 21 anni Fortuna Esposito. La ragazza, di Marano, si è spenta all’ospedale di Giugliano. Come riportato da Il Meridiano, soffriva già d’asma e pare abbia accusato un malore mentre era in casa sua.

Condotta in ospedale, Fortuna si sarebbe spenta per arresto cardiaco. Secondo le prime notizie trapelate la salma sarebbe stata posta sotto sequestro, per esame autoptico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La notizia sta facendo il giro della cittadina in cui la giovane ragazza era residente. "Nessuno ti dimenticherà mai”, scrive qualcuno che la conosceva. "Non si può morire, così, a 21 anni. Che tragedia”, scrive ancora qualcun altro.