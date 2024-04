Giovane mamma uccisa da un brutto male: "Hai combattuto come una leonessa"

Lutto a Giugliano per la prematura scomparsa di Fortuna Di Tuccio. La signora Fortuno è venuta amancare a 59 anni, uccisa da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Lascia il marito Salvatore e due figli. I funerali si terranno oggi, alle 18, presso la chiesa del Convento dei Monaci.

La notizia ha subito fatto il giro della città e tanti sono i messaggi per lei anche sui social. "Ciao Fortuna Di Tuccio Come fare a non spendere due parole Amica di quel vico ,di quella piazza ,in quel palazzo tu la principessa di papà ,con quattro fratelli maschi , hai lottato come una guerriera come solo tu sapevi fino all' ultimo battito ,ma stasera.....

Trattengo a stento le lacrime ,perché non sono riuscito a difenderti a te e a tutta la mia gente ,a tanti amici dall' " apatia di questo politici di mer... che urlano è normale ed in ogni terra ,ogni città è sempre uguale Ma per me solo Giugliano è così Addi' cumpagnella mi' Le nostre più dolorose condoglianze", recita uno dei messaggi.