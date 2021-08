Lutto cittadino a Monte di Procida, è il giorno dei funerali di Floriana Carannante

Lutto cittadino per l’intera giornata di oggi giovedì 12 agosto 2021. Monte di Procida piange la sua concittadina Floriana Carannante, che giovanissima (26 anni) ha perso la vita lunedì scorso ad Ateleta, in Abruzzo. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito anche il suo fidanzato.

"La proclamazione del lutto cittadino è il modo con il quale l'Amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell'intera comunità per il tragico evento, esprimendo massima vicinanza alla famiglia Carannante - spiega il comune di Monte di Procida - Per tutta la durata del lutto cittadino, presso le sedi comunali saranno esposte le bandiere a mezz’asta. In segno di cordoglio, per il tragico evento, viene rinviata l’accensione delle luminarie a dopo il 13 agosto e sono state sospese tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici per i giorni 12 e 13".

"Si invitano gli esercizi commerciali a sospendere l’attività e ad abbassare le saracinesche dei negozi contestualmente alla celebrazione delle esequie - va avanti il Comune - Inoltre, si invitano i concittadini, le organizzazioni politiche, sociali e produttive, le associazioni sportive ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino, comunque, nel rispetto della vigente normativa in materia di contrasto al Covid e in segno di raccoglimento e rispetto ad evitare attività rumorose e qualunque comportamento che contrasti con il proclamato lutto".

L'incidente