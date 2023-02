Lacrime e dolore in città: addio all'amata professoressa Mena

Lutto a Giugliano e Marano per la morte della professoressa Filomena Drago. La docente - per tutti Mena - è stata uccisa da un brutto male a soli 62 anni. Tanti i messaggi per lei anche sui social da parte di conoscenti ed ex studenti. In tanti, in queste ore, partecipano al dolore della famiglia e in particolare a quello della figlia.

"Che dire un dolore veramente grande apprendere questa notizia...tutte le Maestre e Professoresse dovrebbero avere quello che avevi tu!! Grazie di tutto mia Cara Maestra Mena ti porterò per sempre nel mio cuore!! Ti voglio bene", ha scritto Valeria sui social. O, ancora, cè il messaggio di Vittoria: "Una di quelle notizie che ti riempie il cuore di dolore..tu la prof del mio cuore sempre attenta a tutto ciò che mi riguardava E qualche anno dopo quando ci incontravamo per caso sempre così affettuosa con grande stima verso di me ed io verso di te. Veglia sulla tua bellissima Carmen a cui do un forte abbraccio".