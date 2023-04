Lutto al Suor Orsola Benincasa, muore giovane e brillante studentessa

Lutto al Suor Orsola Benincasa per la scomparsa di Federica Rivoli, studentessa 23enne iscritta alla laurea magistrale in Psicologia e rappresentante degli studenti, della commissione Paritetica in Psicologia. Il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo osserveranno un minuto di silenzio per ricordare la studentessa.

"Su indicazione del Rettore Lucio d'Alessandro, la nostra Università, il 27 aprile 2023 alle ore 10:15, in coincidenza dell'avvio del Senato Accademico, sospenderà ogni attività didattica e di ricerca per un minuto in tutte le sedi dell'Ateneo e sarà osservato un minuto di silenzio: è venuta a mancare una nostra collega, Federica Rivoli, rappresentante della commissione Paritetica in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva e neuro scienze cognitive. È nostro desiderio rivolgere un pensiero a Federica e ricordarla. La notizia, appena ricevuta, ha lasciato noi tutti sgomenti", scrive in una nota l'università.

Il ricordo di colleghi e amici

Ecco alcuni ricordi della rappresentanza degli studenti dell'niversità Suor Orsola Benincasa - RSU: "È una di quelle notizie che non si vorrebbero mai leggere. Ti vogliamo ricordare con il tuo sorriso e con alcuni pensieri di noi rappresentanti. Siamo vicini alla famiglia e a tutte le persone che conoscevano Federica. Continuerai a vivere sempre, dentro di noi". -

"Tu sei stata la prima che ho incontrato e con te ho condiviso più di quello che vivono due compagne di studio, tu sai tutti i lati di me. Sei e sarai sempre una parte di me, così simili e vere, solo noi sappiamo quanto mi hai arricchito in questo tempo e percorso. A tutte le giornate che abbiamo speso a studiare, a tutti i programmi di studio che sono falliti, alle cose che sono andate bene, alle cose che sono andate male, a tutto quello che abbiamo fatto insieme e che speravo di farlo ancora. Perché avere una compagna di studio e di vita e questo: le ansie sono divise ma le gioie sono moltiplicate".

"Non ci sono messaggi nel quale uno potrebbe definire Fede per la bella persona che era è sarà sempre nei nostri cuori, cara collega e amica mia sei stata come una sorella in qualsiasi momento e questo è difficile trovarlo da parte di tante persone, ti ringraziamo di essere entrata nelle nostre vite e credimi rimarrai sempre ricordo vivo e forte. Ma adesso dacci tu forza e restaci vicino Ti voglio Bene Fè ci vediamo alla prossima riunione".