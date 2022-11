Lutto nel quartiere: la piccola Fatima è morta a soli 3 anni

Un grave lutto ha colpito il quartiere di Scampia in questi giorni. L'intera comunità, infatti, si è ritrovata a piangere la piccola Fatima De Rosa, morta a soli 3 anni. L'ultimo saluto si è tenuto oggi presso la parrocchia della Resurrezione. La piccola bara bianca, prima di arrivare in chiesa, è partita dalla casa dove la piccola viveva con il papà, la mamma e il fratellino.

Diversi i messaggi per questo piccolo angelo. “Riposa in pace piccola stella: eri una bambina splendida. Veglia su i tuoi genitori e il tuo fratellino. Buon viaggio Fatima”, si legge sui social. O, ancora: "Ma che sta succedendo ieri un bimbo di 8 anni ora di 3..mio Dio ma perché? Che il regno dei cieli vi accolga dove non ci sono più sofferenze insieme a tanti angeli belli…Date tanta a forza ai vostri genitori”.