E' morta Ester Longobardi, il cordoglio della scuola in cui insegnava: "Oggi siamo tutti più poveri"

Era ricoverata in ospedale al Cotugno, Ester Longobardi, residente a Castellammare. Ha lottato strenuamente contro il Covid ma non ce l'ha fatta. La 61enne era una stimata docente e intellettuale.

"E’ una delle giornate più buie per la nostra comunità; ci ha lasciati una persona perbene prima ancora di una appassionata educatrice, di grande sagacia e cultura, stimata ed apprezzata da tutti per la passione che riusciva a mettere nelle cose in cui credeva. Ci accomuniamo e ci stringiamo al dolore della famiglia e di tutti coloro che dovranno rinunciare alla sua vicinanza e amicizia…da domani saremo tutti più poveri Ciao Ester". E' il post di cordoglio dell'Istituto comprensivo Gragnano per il decesso della docente.