Lutto al Cardarelli, è morta l'infermiera Ester Esposito: lascia due bambine

E' deceduta Ester Esposito, infermiera dell’ AORN Cardarelli di Napoli, a soli 38 anni. La morte è sopraggiunta all'Istituto Pascale, dove era ricoverata.

"Lascia 2 splendide bambine e il marito. Riposa in pace tu che non hai mai esitato a dare aiuto al prossimo". E' il post di cordoglio di “Nessuno Tocchi Ippocrate", che dedica un fiore virtuale alla donna scomparsa prematuramente per una grave malattia.