Si è spenta Emilia: lascia il marito e due figlie

Si è spenta a Giugliano Emilia Grieco, come riporta il gruppo Facebook “Varcaturo Licola Lago Patria”. La donna era malata da tempo.

“La nostra amata Emilia Grieco è diventata un angelo. Molti di noi l’abbiamo conosciuta per la sua tenacia, il suo amore per la vita e per la sua famiglia. Ci stringiamo al dolore dei suoi familiari”. Aveva un marito e due figlie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Funerlai domani alle ore 15 presso la chiesa di San Luca, in via Ripuaria.