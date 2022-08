La tragedia di Elvira: investita e uccisa come suo fratello otto mesi fa

Aveva soltanto 34 anni Elvira Zriba. È lei la vittima del terribile incidente avvenuto ieri in via Caracciolo, dov'è stata investita da una moto all'altezza di uno degli chalet.

Tragica casualità, si è spenta otto mesi dopo il fratello, Mustafà, fatalmente travolto anch'egli da una vettura in via Montagna Spaccata a Pianura.

La donna è stata investita intorno all’una di notte. È stata soccorsa dal 118 e condotta al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, ma lì è deceduta a causa dei politraumi riportati nell'incidente.

Ricoverato in ospedale anche l'uomo alla guida del mezzo a due ruote, in condizioni che non destano preoccupazione.