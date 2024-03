Elena uccisa da un brutto male, il ricordo degli amici: "Hai lottato come una leonessa"

Lutto a Napoli e Portici per la prematura morte di Elena Montella. La 50enne, dipendente dell'Anm, è stata uccisa da un brutto male. La notizia ha gettato nel dolore i familiari e i suoi tanti amici. Ricordata come una persona solare e sempre disponibile, sono tanti i messaggi per lei anche sui social.

Uno di questi porta la firma del sindacalista Marco Sansone: "Oggi è un giorno triste per tutti quelli che ti hanno conosciuto. Mi hanno detto che hai lottato con tutte le tue forze, come una leonessa. Ricorderemo soprattutto il tuo sorriso. Ciao Elena". O, ancora, c'è il messaggio di Francesco: "Notizie che non vorresti mai leggere, che la terra ti sia lieve Elena, ricorderò sempre il tuo sorriso".