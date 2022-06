Elena uccisa da un brutto male: la "dolce maestra" si è spenta a 41 anni

Lutto a Mugnano per la prematura morte della maestra Elena D’Aniello. La giovane mamma è deceduta a 41 anni, portata via da un brutto male contro il quale combtteva da tempo. Elena ha prestato servizio presso la scuola media Cirino a Mugnano, ma anche alla Pacinotti di Marigliano.

I funerali di Elena sono stati celebrati ieri nella chiesa di San Pietro Apostolo a Cicciano. Questo il saluto della scuola “Il Preside, i docenti, il personale, gli alunni, in particolare il corso R, dell’Istituto Illuminato Cirino si unisce al dolore della famiglia D’Aniello-Casoria per la scomparsa della cara e Dolce Professoressa Elena. Che tu possa riposare in pace, resterai nei nostri cuori”.L'annuncio della sua dipartita è stato dato, via social, dal fratello Carmine.

Tra i tanti messaggi in suo ricordo anche quello di Nina: "Ricordo questo giorno come fosse ieri, tu sempre la più sorridente. Molte cose sono cambiate in questi ventidue anni, ma alcune restano uguali e sono impresse già qui, su questa fotografia. Ci sono canzoni che non riuscirò mai più ad ascoltare perché mi verrai sempre in mente tu che a squarciagola le intonavi tra una campanella e l altra. Ci sono parole che non riuscirò mai più a pronunciare, perché mi sembreranno banali e prive di senso dopo tutto il male che hai passato.

Porterò nel cuore quella lunga conversazione dove, paradosso, incoraggiavi tu me e mi inviatavi a vivere, a spalancare tutte le porte possibili, a non perdermi neanche un secondo di questa vita. E mentre mi ero decisa finalmente a prendere tutti quei treni che mi ero persa per andar lontano, tu la vita la salutavi per sempre. E così non potrò esserci a dirti addio l ultima volta, e mi viene un male assurdo,ma allora come volevi tu sarà un semplice ciao, col cuore quanto più vicino possibile a questo cielo che ora sembra improvvisamente meno azzurro. Ciao Elena, veglia sui tuoi piccoli e tienici tutti per mano. Ti vogliamo bene".