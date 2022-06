Elena uccisa da un brutto male, il dolore del marito: "Avevamo tanti progetti, i bambini da crescere"

Lutto a Mugnano per la morte della maestra Elena D’Aniello. La giovane mamma è deceduta a 41 anni, portata via da un brutto male contro il quale combtteva da tempo. Elena ha prestato servizio presso la scuola media Cirino a Mugnano, ma anche alla Pacinotti di Marigliano.

I funerali di Elena sono stati celebrati nella chiesa di San Pietro Apostolo a Cicciano. Questo il saluto della scuola “Il Preside, i docenti, il personale, gli alunni, in particolare il corso R, dell’Istituto Illuminato Cirino si unisce al dolore della famiglia D’Aniello-Casoria per la scomparsa della cara e Dolce Professoressa Elena. Che tu possa riposare in pace, resterai nei nostri cuori”.L'annuncio della sua dipartita è stato dato, via social, dal fratello Carmine.

Tra i tanti messaggi in suo ricordo anche quello del marito Carmine. "Avevamo tanti progetti, i bambini da crescere, eravamo un tutt'uno dove tu eri la mente ed io il braccio, ci completavamo, insieme saresti stata capace di portarmi al polo nord senza farmi sentire a disagio, come cosi è stato in quei purtroppo pochi viaggi fatti insieme, dove io sempre timoroso e pauroso e tu a rassicurarmi. Quante volte mi dicevi che una volta vecchi ti vedevi su una bella poltrona o sdraio a leggere i tanti libri lasciati in sospeso, ti piaceva tanto leggere, con i bambini era diventato impossibile", scrive.

"Vivevamo la nostra vita felici per quello che avevamo, ci bastava, ci sentivamo come due animali in una riserva naturale, dove pensi che non possa mai accadere nulla, e invece un cacciatore è venuto a far fuoco dove e quando meno te lo aspetti. Ora sono solo e impaurito e tu non ci sei a rassicurarmi, ho solo la forza per i gioielli che mi hai lasciato in custodia e farò di tutto per farli stare bene e crescere come tu volevi, d'altronde tu la strada in parte già gliel'hai spiegata. TI AMO", conclude il suo messaggio.