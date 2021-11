Lutto a Pianura, si è spenta la dottoressa Elvira Pagliarulo

È lutto in questi giorni nel quartiere di Pianura, dove si è spenta la dottoressa Elvira Pagliarulo. Conosciutissimo medico di famiglia, era da qualche anno andata in pensione. La dottoressa Pagliarulo aveva perso da poco il marito, anch'egli dottore, Nicola Romano.

I funerali di Elvira Pagliarullo si terranno oggi 15 novembre alle ore 15,30 presso la chiesa di Santa Maria di Montevergine a Soccavo.

Forte lo sconforto sui Facebook per la scomparsa di una persona evidentemente molto amata nel quartiere. La dottoressa Pagliarulo viene ricordata come una persona molto disponibile, gentile, empatica, e preparatissima.

"Era una grande bella persona prima ancor che un eccellente medico - scrive un suo ex paziente - La sua improvvisa scomparsa provoca nella nostra famiglia, che ha avuto il privilegio di averla come medico per trent'anni, una profonda tristezza ed un senso di vuoto incolmabile".