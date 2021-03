L'insegnante non è morta per il vaccino: i risultati dell'autopsia su Annamaria Mantile

Non c’è correlazione tra la somministrazione del vaccino anti-Covid e la morte dell’insegnante Annamaria Mantile. La notizia del decesso della 62enne, avvenuta quattro giorni dopo la somministrazione della dose di AstraZeneca, aveva allarmato la famiglia e anche i suoi colleghi. Dal momento che a quanto si apprende l’insegnante non aveva patologie pregresse, il sospetto che la morte potesse essere una conseguenza di una reazione al vaccino si è fatta strada tra quanti hanno appreso la notizia e la conoscevano. Le risultanze dell’autopsia hanno dissipato ogni dubbio: il decesso è stato causato da un infarto intestinale provocato a sua volta dal sequestro, nella parete addominale, di un’ansa del tratto digerente.

La professionista aveva accusato uno stato di malessere accompagnato da vomito, conseguenza dell’occlusione intestinale. L’esame autoptico è stato eseguito da un collegio di periti, consulenti tecnici d’ufficio, nominati dalla Procura di Napoli. Sull’episodio infatti è stato aperto un fascicolo di indagine dopo la denuncia sporta dalla famiglia della donna che agli investigatori aveva ricostruito gli ultimi giorni della vittima. Dall’insorgenza dei sintomi, dopo circa 72 ore dall’inoculazione del vaccino antiCovid all’intervento della guardia medica. Non placandosi i dolori i familiari hanno chiamato anche un cardiologo che avrebbe effettuato un’indagine elettrocardiografica non rilevando problemi al cuore ma certificando il dolore addominale e lo stato di disidratazione. La situazione poi è precipitata e ai familiari non è rimasto altro che chiamare il 118. All’arrivo in ospedale non c’era già più nulla da fare.

IL FRATELLO A NAPOLITODAY: "COME ESCLUDERE UNA CORRELAZIONE CON IL VACCINO?"