Arriva in ospedale con un mal di pancia: 46enne muore poche ore dopo

Ieri mattina, presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, si è verificata una tragica vicenda che ha scosso la comunità. Una donna di 46 anni, originaria di Napoli ma residente nel centro antico di Avellino, è giunta in ospedale manifestando forti dolori addominali e disturbi gastrointestinali. Nonostante il dedicato impegno degli infermieri e dei medici del reparto la donna è purtroppo deceduta nel pronto soccorso solamente 16 ore dopo il suo arrivo.

Nonostante gli esami approfonditi e le cure somministrate, come riporta AvellinoToday, nulla è stato sufficiente per salvare la vita della paziente. Nel reparto, dove familiari e parenti si erano riuniti, si sono vissuti momenti di profondo dolore per la tragica perdita. La donna, molto apprezzata e amata nella comunità avellinese, è scomparsa improvvisamente nel polo sanitario di contrada Amoretta.

Nelle ultime ore trascorse in ospedale, la donna è stata sottoposta a una serie di esami diagnostici e analisi per individuare la causa dei persistenti malessere. Nonostante gli sforzi profusi, il quadro clinico della donna si è aggravato progressivamente, culminando stamane con l'arresto del suo cuore. In attesa di ulteriori dettagli sull'accaduto, in tanti si stringono attorno alla famiglia della donna.