Tragedia ad Afragola: donna cade dal quarto piano e muore

Immediati i soccorsi, ma per lei non c'è stato nulla da fare

Tragedia ad Afragola dove una donna di 62 anni è caduta dal quarto piano nel Rione Gescal. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Immediato anche l'intervento dei Carabinieri di Afragola - guidati dal Comandante Raimondo Semprevivo - e Casoria e della Polizia Municipale. Al momento la zona è stata chiusa per permettere i rilievi.

Non è ancora chiaro se si tratta di un incidente o di un suicidio. Gli investigatori non escludono alcuna pista e nelle prossime ore si saprà qualcosa in più.

(Foto e video di Luigi Concilio)