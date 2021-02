Una donna si è accasciata al suolo in via Morelli ad Afragola. Sul posto come riporta NanoTv è intervenuto il 118, ma invano, era troppo tardi per salvarle la vita. In tanti si sono accalcati sul luogo del decesso per capire cosa stesse accadendo.

Carabinieri e polizia stanno effettuando i rilievi di rito.