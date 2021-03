Giovane mamma uccisa da un brutto male: addio a Dominga Angelino

Lutto a Caivano per la morte di Dominga Angelino. La giovane donna è stata portata via da un brutto male dopo due anni di lotta. Domina, 40 anni, lascia il figlio piccolo e il compagno. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per la sua prematura scomparsa: "Mi hai lacerato il cuore"; "Queste sono le notizie che ti gelano il cuore"; "Ricordo il giorno che hai varcato per la prima volta quella porta venni io a prenderti per portarti in camera ed oggi con il cuore a pezzi ti ho accompagnato all'uscita... eri una bellissima persona in terra ora sarai una bellissima stella in cielo... fai buon viaggio".

"Accompagnalo con il tuo sorriso e la tua dolcezza"

O ancora: "Un altro angelo volato troppo presto, dai la forza ai tuoi cari genitori soprattutto a mamma a cui hai lasciato una bellissima eredità, Chicco, sarà in buone mani, tu col tuo sorriso e la tua dolcezza accompagnalo in tutti i giorni della sua vita. R. I. P. "; "Mi hai spiazzato Dominga Angelino in questo momento ho appreso la terribile notizia non ho parole.. poco tempo fa abbiamo parlato sul nostro gruppo mamme!!!!!! Nn ci posso credere riposa in pace ..... Marò ke brutta botta al cuore".