Addio a Domy, uccisa da un brutto male: lascia il marito e un figlio piccolo

Lutto a Casoria per la morte di Domenica Russo. Domy - così come tutti la chiamavano - aveva solo 39 anni. A portarla via all'affetto dei suoi cari è stato un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Lascia il marito e un figlio piccolo di 15 anni. La notizia della sua prematura scomparsa è stata diffusa tramite il suo profilo social.

""Si può godere della propria libertà anche solo aprendo la finestra e veder svolazzare una farfalla.- Domy Russo Questa era la tua frase preferita, ed ora che hai trovato finalmente la tua libertà, posso dire che hai combattuto come una vera guerriera fino all’ultimo!", si legge in un post.

Sono tanti i messaggi per la giovane mamma. "Non è possibile non ci voglio credere mi hai stravolta riposa in pace sarai l'angelo più bello del paradiso domy sempre nel cuore rimarrai", scrive Maria. O, ancora, c'è il messaggio di Ivana: "Non ci sono parole, sei un essere stupendo e Dio ti proteggerà in qualsiasi posto tu sia, con i suoi angeli più belli. Buon viaggio dolce Domy".

Le esequie di Domy muoveranno da via Palermo, 6 Casoria (Na) alle ore 10:15 di domani 28 Maggio 2012 e proseguiranno per la parrochia di Sant'Antonio Abate Casoria.