Trovata morta in un dirupo: fermato il compagno

Donna trovata morta in un dirupo, compagno fermato per maltrattamenti: l'avrebbe aggredita più volte negli anni scorsi. È arrivata una prima svolta nelle indagini sul giallo della 33enne ucraina trovata priva di vita a Barano d'Ischia. La Procura di Napoli ha disposto il fermo per maltrattamenti nei confronti del compagno 41enne di nazionalità russa.

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Ischia, al termine di un lungo interrogatorio nell'ambito delle indagini sulla morte di Marta Maria Ohryzko, 33enne, era stata ritrovata morta domenica mattina dai carabinieri della stazione di Barano nella zona di via Vatoliere, in una scarpata a poca distanza dal luogo in cui vivevano i due. Ora è in corso l'interrogatorio per la convalida del fermo per il reato di maltrattamenti.