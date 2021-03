Addio a Daniela: giovane donna uccisa da un brutto male

Lutto ad Acerra per la morte di Daniela Picardi, giovane mamma stroncata da un brutto male. La notizia della morte di Daniela, 39 anni, moglie di un noto imprenditore casertano, ha gettato nello sconforto parenti, amici e quanti l'hanno conosciuta. I funerali sono stati celebrati questa mattina presso la chiesa dell’Annunziata ad Acerra.

"Uno dei capitoli più belli della mia vita"

Tanti i messaggi di cordoglio per Daniela, come questo: “Ho sperato e pregato che questo giorno non arrivasse mai. Con la tua grinta ed il tuo spirito combattivo hai fatto si che, fino all’ultimo, restasse accesa la luce della speranza nei nostri cuori. Non ci sono parole adatte a descrivere tutto il dolore e la rabbia che provo in questo momento. Ciao amica mia. Rappresenterai per sempre uno dei capitoli più belli della mia vita”.