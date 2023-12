Lutto per Nancy Coppola, è morta la giovane cugina: "Mi hai distrutta, vita mia"

Un grande lutto ha colpito Nancy Coppola. La cantante neomelodica piange la cugina Nunzia Avolio di appena 43 anni. L'annuncio è stato dato dalla stessa Nancy che condivide un messaggio commovente sul proprio profilo social.

"Oggi e’ venuta a mancare mia cugina NUNZIA AVOLIO a 43 anni Figlia di mia zia Grazia, sorella di mio padre. Mi sento in diritto di avvisare a tutti coloro che l’amavano che i funerali si faranno domani 29 Dicembre nella parrocchia Maria Immacolata Assunta in cielo di Padre Gaetano in via ferrante imparato ( San Giovanni a teduccio ) vi aggiorno nelle storie per l’orario. Lei la mia cuginetta , la mia amica di infanzia. Mi hai distrutta vita mi. Mi mancherai Nu’".