Lutto in città per la morte di Cristina: "Per sempre nei nostri cuori"

Lutto a Poggiomarino per la prematura scomparsa di Cristina Moja, già dipendente comunale. La tragica notizia ha subito raggiunto il comune napoletano. Tanti i messaggi per la giovane. Tra questi anche quello del sindaco Maurizio Falanga: "Oggi anche per Poggiomarino è un giorno di lutto per la scomparsa della dott. Cristina Moja, già dipendente di questo Comune. Ai suoi familiari le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale, di tutti i suoi colleghi e di tutta Poggiomarino. RIP".

Lacrime per Cristina anche nel comune salernitano di Roccapiemonte: "Nessuna frase può descrivere il dolore che stiamo provando in questo momento. Perdiamo una persona speciale, il cui sorriso illuminava sempre le nostre giornate. Perdiamo una professionista di spessore, che ha impreziosito la nostra comunita' e la macchina operativa del Comune di Roccapiemonte. Cristina Moja e' e sara' sempre nei nostri cuori. Abbracciamo forte i familiari, ai quali vanno le nostre piu' sentite condoglianze".