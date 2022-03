Lutto in città per la morte di Cristina: uccisa a 32 anni da un brutto male

Lutto a Napoli e Grumo Nevano per la morte di Cristina Chiacchio. Giovane farmacista, molto apprezzata e benvoluta, Cristina è stata uccisa da un brutto male contro il quale combatteva da tempo.

Tanti i messaggi in ricordo della 32enne. Luigi, ad esempio, scrive: "Riposa in pace. Mi ricordero sempre che ero il tuo angelo custode...anche qst volta il male ha vinto... Resterai sempre nel mio cuore piccola principessa. Un abbraccio alla famiglia chiacchio". O ancora, c'è il messaggio di Claudia: "Oggi 24 marzo ci ha lasciati la mia migliore amica, Cristina Chiacchio. Ha combattuto come una vera guerriera fino all’ultimo giorno, come solo lei sapeva fare e con la forza che solo lei aveva. Per tutte le persone che le vogliono bene, i funerali si terranno domani, venerdì 25 marzo alle ore 15.30 presso la chiesa di piazza San Pasquale. Che la terra ti sia finalmente lieve".