"E' morta una donna perbene. Tutti la ricordiamo con la sua Panda": il sindaco piange un nuovo decesso Covid

"In un momento durante il quale siamo preoccupati per l'aggressione della terza fase e seguiamo costantemente i dati, la nostra Città viene colpita da un grave lutto: piangiamo la scomparsa di una nostra concittadina portataci via dal coronavirus. Una donna silenziosa e laboriosa, #sincera e perbene, esemplare ed umile. La ricordo, a bordo della sua mitica Panda, salire a Santa Maria del Castello per servire i suoi genitori e dedicarsi, insieme a marito, alla cura del terreno. Sempre sorridente e disponibile: moglie e figlia, nuora e suocera. Ci stringiamo al marito, ai figli e a quanti ne piangono la prematura scomparsa. Ad-Dio!".

E' il post con il quale Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, annuncia ai propri concittadini un nuovo decesso per Covid a Vico Equense.