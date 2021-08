Presso il pronto soccorso del “Frangipane” di Ariano Irpino è deceduta una donna di Pomigliano d'Arco. La 59enne era ricoverata in area Covid dopo aver contratto il virus.

Al momento presso il Frangipane risultano ricoverati n. 5 pazienti in Area Covid, di cui 0 (su 16 posti letto) in Medicina e 5 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

La notizia su AvellinoToday.it