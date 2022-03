Covid, muore una donna in ospedale: era ricoverata da oltre un mese

È deceduta questa mattina, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 82 di Pomigliano d’Arco, ricoverata dal 28 febbraio.

Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati e nelle stanze singole d’isolamento allestite nelle diverse Unità operative della Città ospedaliera per accogliere i pazienti con specifiche patologie e anche con il Covid sono ricoverati 36 pazienti: 4 nella terapia intensiva e 26 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 1 nell’Unità operativa di Pneumologia, 2 in Medicina Interna, 1 in Ostetricia e Ginecologia e 2 nella Pediatria della Città ospedaliera.