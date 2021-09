Nuova vittima del Covid nel napoletano: non era vaccinata e aveva patologie pregresse

"Carissimi, mi addolora profondamente darvi la triste notizia di un altro nostro concittadino che è venuto a mancare a causa del Covid-19. Ci stringiamo forte al dolore dei familiari a cui vanno le nostre più sentite condoglianze. Il Dipartimento di Prevenzione dellAsl e l'Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 17 nuove positività al Covid19 ed 8 guarigioni di nostri concittadini. Mi raccomando di aderire tutti alla vaccinazione antiCovid19. Non molliamo e rispettiamo le norme anticontagio. Il nostro impegno è massimo come d'altronde lo è stato sin dall'inizio di questa pandemia".

Comunica in una nota il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino sul decesso per Covid di una 80enne con patologie pregresse non vaccinata. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in ospedale per un aggravamento delle sue condizioni di salute.