Focolaio in clinica, muore una donna positiva al Covid: aveva già problemi cardiaci

Una donna ricoverata per problemi cardiaci nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, positiva al Covid, è deceduta, dopo il trasferimento all'ospedale di Pozzuoli, visto l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. La 70enne però, come precisa la clinica privata, sarebbe morta a causa dei problemi al cuore che la affliggevano, più che per la positività al virus. Come riporta Il Mattino al momento viene esclusa l’apertura di un’inchiesta, in mancanza di denunce da parte dei familiari.

In clinica si è registrato un mini focolaio da alcuni giorni con dieci positivi tra pazienti e personale sanitario.