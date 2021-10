Dramma al Monaldi di Napoli: vigilessa muore a soli 36 anni

Dramma al Monaldi di Napoli dove una vigilessa, Costanza Imposimato, di soli 36 anni è morta. Costanza, originaria della Valle Caudina, ha prestato servizio anche a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta.

A portarla via all'affetto dei suoi cari sarebbe stato un attacco cardiaco, dopo venti giorni di coma. Costanza, da tutti conosciuta come una donna solare e disponibile, sin da piccola lottava con problemi cardiaci. Circa un mese un'infezione al pacemaker l'ha costretta al ricovero in ospedale, ma la situazione è degenerata. La giovane donna, infatti, è entrata prima in come e poi, questa notte, ha perso la vita.

Una grande tragedia che ha scosso quelli che l'hanno conosciuta. Sono tantissimi i messaggi per lei sui social, come quello della cugina Giovanna che le ha dedicato uno scritto di Sant'Agostino.